7 curiosidades sobre Fernanda Torres

No domingo (05/01), Fernanda Torres fez história ao conquistar o prêmio de “Melhor Atriz em Filme de Drama”, no Globo de Ouro 2025, por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”. A atriz brilhou ao superar nomes como Angelina Jolie, Nicole Kidman, Pamela Anderson e Tilda Swinton, tornando-se a primeira brasileira a garantir a estatueta na categoria.

1. Filha de atores

Nascida no Rio de Janeiro, em 15 de setembro de 1965, Fernanda Torres é filha da aclamada atriz e escritora Fernanda Montenegro e do ator Fernando Torres. Crescendo em um ambiente artístico, ela foi naturalmente influenciada e começou a estudar teatro aos 13 anos.

“Fui forçada a ser atriz. Eu queria ser médica, mas fui proibida, porque meus pais me arrastavam para o teatro onde eles trabalhavam. E, quando eu estava com 30 anos, eu desisti [de ser médica]. Eu esperava fazer algo mais, mas já era tarde. Eu comecei a escrever, mas… meus pais são atores e eles trabalhavam com isso de terça a domingo, então eu tinha que estar com eles. Eu tinha que ir ao teatro e isso ‘destruiu minha vida”, brincou em uma entrevista em um evento organizado pela Film Independent Presents.