Lula conversa com Emir do Catar sobre ampliação do comércio bilateral

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta terça-feira, 7, com o Emir do Catar, Xeique Tamim Bin Hamad Al Thani. No telefonema, os dois chefes de Estado discutiram meios para ampliar o comércio bilateral e a identificação de oportunidades de investimentos cataris no Brasil em diversas áreas.

De acordo com o governo federal, a chamada aconteceu por volta das 12h e durou cerca de 30 minutos. Em 2024, as relações entre os dois países completaram 50 anos.

Na conversa, ambos acertaram uma visita do Emir ao Brasil em 2025. "Lula recordou a visita que fez a Doha em novembro de 2023 e agradeceu a participação do Emir na Cúpula do G20, no Rio de Janeiro. Também cumprimentou o Catar pelo apoio à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e pela decisão de sediar a primeira Cúpula da Aliança, que será em novembro deste ano, em paralelo à Cúpula Mundial de Desenvolvimento Social da Organização das Nações Unidas", diz a nota divulgada pelo Palácio do Planalto.