Ortega fecha ONG Save the Children International na Nicarágua

O governo de Daniel Ortega fechou a Save the Children International, que trabalhava na Nicarágua desde 2011, e outras 14 organizações em uma série de fechamentos em massa de ONGs, de acordo com decretos publicados nesta quarta-feira (8) no jornal oficial La Gaceta.

A Save the Children International, que atua em mais de 100 países na defesa dos direitos das crianças, solicitou sua "dissolução voluntária" junto com outras dez ONGs, várias delas religiosas, de acordo com a resolução do Ministério do Interior.