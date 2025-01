Ativistas e ONGs pedem destituição de ministro sírio após vídeos de execuções

Grupos de defesa dos direitos humanos e ativistas pediram a abertura de uma investigação ou a destituição do ministro sírio da Justiça depois que vídeos relacionados à execução sumária de duas mulheres acusadas de prostituição foram divulgados.

As novas autoridades lideradas pelo grupo islamista Hayat Tahrir Al Sham (HTS) nomearam Shadi Al Waisi como ministro após assumirem o poder em Damasco em 8 de dezembro.

Em um dos vídeos, homens armados pedem a uma mulher com véu acusada de "prostituição" que se ajoelhe antes de ser executada. Um homem que parece ser o atual ministro da Justiça grava a cena com seu celular.

O diretor do Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahman, afirmou nesta quarta-feira (8) à AFP que os vídeos eram de 2015, no auge da guerra civil.

Também confirmou que o homem que aparece nos vídeos é Shadi Al Waisi, que na época era juiz religioso do Frente Al Nusra, antes da sua separação da Al Qaeda.

O funcionário acrescentou que as execuções foram realizadas "de acordo com as leis vigentes na época" e refletiam "uma época passada".