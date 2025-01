Atacante do Juventude projeta estreia na Copa Santiago 2025

Em preparação com o grupo, o atacante Eliseu comentou sobre os treinamentos que o elenco vem realizando e ressaltou o foco do Juventude em fazer uma campanha positiva para iniciar bem o ano.

— A preparação tem sido muito intensa. Estamos muito focados e trabalhando forte para começar o ano com uma boa campanha nessa Copa. Sabemos que será uma competição difícil, com grandes equipes, mas confiamos no trabalho que estamos fazendo nos treinos e no potencial do nosso time —declarou o jogador.