Juventude busca contratação de zagueiro e volante que atuam no exterior

O Juventude iniciou a pré-temporada para 2025, mas a direção de futebol segue em busca de reforços para o elenco alviverde. Um zagueiro e um volante ainda estão na lista de contratações. Para a defesa, o nome que negocia com o clube é Cipriano, 22 anos, atualmente no Apoel, do Chipre.

Formado nas categorias de base do Fluminense. Em 2023, ele foi emprestado até o final da temporada para o Bragantino. Entretanto, entrou em campo apenas uma vez, na vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, pelo Brasileirão. No ano seguinte, foi emprestado pelo Flu para o Apoel. Na metade do ano, o clube cipriota fez a opção de compra e adquiriu o atleta e firmou contrato até o final de 2028. Com isso, ele deve chegar por empréstimo ao Juventude.

Além do zagueiro, o Juventude também busca a contratação de um volante. O jogador que negocia com o clube alviverde também atua fora do Brasil. Essa peça chegará para substituir Ronaldo, que se despediu do Verdão e não acertou sua prorrogação de contrato para a temporada 2025.

Até o momento, o Juventude acertou com oito reforços para 2025: o goleiro Marcão, o zagueiro Adriano Martins, o lateral-direito Reginaldo, os laterais-esquerdos Felipinho e Marcos Paulo e os atacantes Vitor Pernambucano, Ênio e Emerson Batalla. Além de Cipriano e um volante, o atacante Petterson também está próximo a acertar com o Verdão.