Saiba quem é o atacante do Flamengo que deve reforçar o Juventude

Petterson pertence ao Flamengo e deve assinar por empréstimo. Gilvan de Souza / Flamengo / Divulgação

O Juventude negocia a contratação do atacante Petterson Novaes, 21 anos, que pertence ao Flamengo. O jogador deve chegar por empréstimo ao Verdão para a temporada 2025. Ele estava no Estrela Amadora, de Portugal desde da metade do ano passado. A informação inicial é do repórter Matheus Maciel, da Rádio Caxias e confirmada pelo Pioneiro.

Petterson tinha um vínculo de empréstimo com o Estrela Amadora até junho de 2025. No clube europeu, foram apenas sete jogos e nenhum gol marcado. Além disso, ele teve uma rápida passagem pelo Athletico, com apenas uma partida e um gol. Ele foi emprestado no início da temporada 2024, mas foi afastado e não teve sequência.

Atualmente com 21 anos, o atacante surgiu como promessa no Flamengo. Ele foi campeão Brasileiro nas categorias sub-17 e sub-20. Por conta desse desempenho, em 2023, chegou a ser negociado com o Barcelona, mas a situação não foi concretizada.

Petterson tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027. Ele é da mesma geração de Matheus França, atualmente no Crystal Palace. É um jogador de velocidade e que atua pela ponta esquerda preferencialmente.

Atualmente, o Juventude tem no elenco para o ataque, as opções de Gabriel Taliari, Erick Farias, Ênio, Vitor Pernambucano, Ronnie Carrillo, Gilberto e Emerson Batalla, que deve ser oficializado como reforço.