Juventude mira em zagueiro do Palmeiras e tem outros negócios encaminhados

Michel foi capitão na base palmeirense e atuou em cinco jogos pelos profissionais em 2024. Palmeiras / Divulgação

Enquanto a maior parte do elenco realiza trabalhos na pré-temporada, a direção do Juventude segue em busca de reforços para a temporada 2025. Os alvos dos dirigentes são atletas que atuam na defesa, meio e ataque.

Quem está mais perto de ser anunciado é o zagueiro Michel, de 21 anos, revelado nas categorias de base do Palmeiras e que fez parte do elenco de Abel Ferreira, nos profissionais, na última temporada.

O defensor possui vínculo com os paulistas até 2028 e viria por empréstimo, buscando a mesma valorização que Lucas Freitas teve no Alfredo Jaconi para depois ser negociado pelo Palmeiras.

Michel já defendeu a Seleção Sub-20 na disputa do Pan-Americano no Chile. O Talleres-AR também demonstrou interesse em sua contratação.

Outros nomes

Com a ida de Gabriel Vasconcellos ao Vitória prestes a ser confirmada, o Verdão ainda busca um novo camisa 1. Santos, do Fortaleza, e Ronaldo, do Atlético-GO foram especulados, mas o clube não confirma a negociação com o segundo.

O volante que está sendo tentado pelo Juventude atua no exterior. Ele viria para o lugar de Ronaldo, que deixou o clube ao final de seu contrato em 2024.

O Juventude negocia também a contratação do atacante Petterson Novaes, 21 anos, que pertence ao Flamengo. O jogador deve chegar por empréstimo ao Verdão para a temporada 2025. Ele estava no Estrela Amadora, de Portugal desde da metade do ano passado.