Juventude confirma jogo-treino contra equipe da Série B do Brasileiro

Zagueiro Danilo Boza em treinamento no CT do clube alviverde. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

No nono dia de pré-temporada, os jogadores do Juventude já farão uma atividade mais forte em preparação para o Campeonato Gaúcho, que inicia no dia 22. O Verdão confirmou um jogo-treino contra o Criciúma, para o sábado (11), a partir das 15h30min, no CT Alviverde.

Inicialmente, a ideia era fazer um teste contra o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul. Mas com o pouco tempo de preparação em relação a maioria dos clubes que disputarão o Gauchão e a oportunidade de enfrentar um adversário mais forte, fez o clube confirmar a partida contra o Tigre. Existe a possibilidade de Fabio Matias rodar o elenco em três tempos de 30 minutos.

Quatro dias depois um novo desafio, desta vez contra uma das potências do futebol mundial, o Boca Juniors, na Argentina, está confirmado para fechar a preparação de jogos e deixar os atletas com uma semana de treinos até a estreia com o Ypiranga, pelo Estadual.

— O principal objetivo nosso é iniciar bem o Campeonato Gaúcho, fazer uma boa competição. O Juventude hoje, pela estrutura e pelo nível que tem atingido, é óbvio que a gente quer buscar alguma coisa a mais, que é daqui a pouco você ter essa possibilidade de brigar pelo título — avaliou Fábio Matias.

Programação alviverde:

Pré-temporada: de 3 a 21 de janeiro



Sábado (11): jogo-treino, Juventude x Criciúma, no CT alviverde, às 15h



Quarta-feira (15): amistoso, Boca Juniors x Juventude, no Estádio Sán Nicolás, na Argentina, às 20h