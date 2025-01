"Despedir-se nunca é fácil", diz volante titular do Juventude na reta final de 2024 

Ronaldo marcou dois gols com a camisa do Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

Ronaldo não permanece no Juventude para a temporada 2025. O volante não chegou a um acordo com a direção alviverde e anunciou nas redes sociais que não renovará seu vinculo.

— Despedir-se nunca é fácil, mas ameniza quando a gente sabe que tudo foi feito da melhor maneira possível. Não minto, o início de 2024 eu estava desacreditado, sem confiança, com a motivação lá embaixo. O Juventude mudou tudo isso. Me abriu as portas, me deu oportunidades e confiou em mim, e é essa gratidão que eu levo comigo — disse o jogador, que completou:

— Respeito absoluto por tudo e todos do clube, sem exceção. Obrigado, Juventude. Obrigado, torcedor. Obrigado a todos. Foi um prazer ter sido Jaconero por um tempo, nos vemos por aí.

O jogador de 28 anos foi contratado pelo Juventude, depois de oito meses sem atuar por conta de uma lesão. No Verdão, encontrou a oportunidade de voltar aos gramados e em bom nível. Ronaldo chegou ao Juventude na janela do meio do ano passado e se firmou como volante titular, após a lesão de Caíque. Em 14 jogos, ele fez dois gols e deu duas assistências.

Com contrato encerrado no fim da temporada de 2024, o Juventude tinha a intenção de renovar com o jogador. No entanto, a pedida salarial feita pelo atleta está muito além do que o Juventude pode pagar.