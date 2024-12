Krasnodar faz terceira oferta por Wesley e sinaliza abatimento de dívida do Inter

Atacante ainda não tem acerto financeiro com o clube russo. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Krasnodar, da Rússia, apresentou uma terceira oferta ao Inter pelo atacante Wesley, de 25 anos. Desta vez, os russos acenam com 10 milhões de euros (R$ 62,9 milhões na cotação atual) e sinalizam também com a possibilidade do abatimento do restante do pagamento que o Colorado precisa fazer referente à compra de Wanderson, em 2022.

O negócio ainda não está concluído, mas as cifras seduzem o Colorado, que vive situação financeira difícil. Segundo apurou a reportagem de Zero Hora, ainda não há um acerto salarial entre o jogador e o clube russo, o que também é importante para que a negociação possa ser finalizada.

Além disso, o Krasnodar sinalizou, durante as conversas mais recentes, com a possibilidade de abater o restante dos pagamentos que o Inter precisa fazer por Wanderson. O Colorado comprou o atacante do clube russo em dezembro de 2022 por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 24,8 milhões pela cotação da época).

Nesta negociação, o Inter acordou o pagamento parcelado do valor da compra de Wanderson, em seis parcelas semestrais de 750 mil euros. As últimas duas parcelas teriam de ser pagas pelo Colorado em 2025, totalizando 1,5 milhão de euros.

A primeira proposta feita pelo Krasnodar pelo jogador foi de 8 milhões de euros (equivalente a R$ 50,4 milhões). A segunda oferta subiu para 9,5 milhões de euros (cerca de R$ 59,5 milhões na cotação atual).

O Inter é detentor de 50% dos direitos econômicos do atleta e ficaria com R$ 31,4 milhões, caso a transferência ocorra por estes valores. O Palmeiras tem a outra metade dos direitos do atleta.

Nos últimos dias, o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, negou qualquer proposta oficial dos russos pelo atacante, mas admitiu as conversas.

— A gente tem muitas sondagens. Tem uma coisa no futebol que eu aprendi e já me dei mal com colegas de vocês (imprensa) que me cobraram depois: a gente dizer que tem e as coisas não acontecem porque não estão formalizadas. Então, para mim isso é princípio. Só vou falar que tem alguma coisa se eu tiver um papel na mão e hoje a gente não tem essa condição. Hoje, as pessoas se conversam, trocam ideias, isso para mim é sondagem. Isso tem não só para o Wesley, para outros jogadores — disse em entrevista ao programa Sem Filtro, na última quinta-feira (12).

Leia Mais Inter ultrapassa o Grêmio em ranking de sócios