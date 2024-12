Argentino tem cenário indefinido para o próximo ano. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

As negociações entre Inter e Celtic para manter Bernabei no Beira-Rio seguem indefinidas. O valor pedido pelo clube europeu para vender o jogador é considerado elevado demais pelo Colorado, que busca formas alternativas de contar com o argentino em 2025. Assim, um novo empréstimo está sendo considerado.

Segundo o presidente Alessandro Barcellos, em entrevista ao programa Sem Filtro, no YouTube de GZH, nesta quinta (12), essa é uma das possibilidades estudadas pelo Inter:

— Depende muito dos interesses financeiros do clube escocês. Pode ser o reempréstimo ou um valor que possamos pagar, dentro das condições do clube. É um investimento que vale a pena, pagar por um empréstimo. No primeiro foi um valor muito baixo.

Segundo o colunista Vaguinha, de GZH, o Celtic pede em torno 5 milhões de euros, cerca de R$32 milhões na conversão atual, pelo jogador.

Outro ponto revelado pelo presidente Barcellos na entrevista foi a convicção do clube em Bernabei. Segundo ele, o interesse no jogador existe desde 2021, quando ele deixou o Lanús, da Argentina, para atuar na Europa:

— Fomos lá e o preço era impossível de chegar. Quando descobrimos que ele não estava jogando, fomos atrás e deu. Coudet olhou e disse: "vai ajudar, mas o meu titular é o Renê" — revelou.

Confira o "Sem Filtro":