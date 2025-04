Senador democrata bate recorde com discurso de mais de 24 horas contra Trump

Booker discursou por 24 horas e 20 minutos, quebrando recorde de 1957. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Um congressista democrata quebrou nesta terça-feira (1º) o recorde do discurso mais longo no Senado dos Estados Unidos, criticando as "ações inconstitucionais" do presidente Donald Trump por mais de 24 horas. Cory Booker continuava falando 24 horas e 20 minutos após o início, sem pausas e de pé, como exigem as regras do Senado.

Para manter a palavra, ele não pôde sequer ir ao banheiro. Seu discurso maratônico não impediu o Partido Republicano, que tem maioria na Câmara, de realizar votações no Senado, mas serviu de inspiração para os democratas.

— Levanto-me esta noite porque acredito sinceramente que nosso país está em crise. Estes não são tempos normais nos Estados Unidos — disse o senador de Nova Jersey de 55 anos no início do discurso.

O discurso mais longo já registrado no Senado era o de Strom Thurmond, da Carolina do Sul, que falou por 24 horas e 18 minutos contra a Lei dos Direitos Civis de 1957.

Booker, um ex-candidato presidencial, começou a discursar na Câmara às 19h locais (20h de Brasília) da segunda-feira (31). Durante horas, ele atacou o que chamou de políticas radicais de corte de gastos de Trump, que levaram o seu principal assessor, Elon Musk, o homem mais rico do mundo, a eliminar programas governamentais sem o consentimento do Congresso.

O parlamentar também acredita que Trump está colocando em risco a própria democracia americana ao acumular cada vez mais poder.

— Os americanos de todas as origens enfrentam dificuldades desnecessárias. — lamentou.

Ele afirmou ainda que algumas instituições "que são únicas em nosso país" estão sendo atacadas "de maneira imprudente e, eu diria, até mesmo inconstitucional".

— Em apenas 71 dias, o presidente dos Estados Unidos causou grandes danos à segurança dos americanos, à estabilidade financeira e aos alicerces da nossa democracia — protestou.

Democratas são minoria no Congresso

Como seu discurso não ocorreu durante a votação de um projeto de lei, tecnicamente não foi um filibuster (obstrução legislativa). No entanto, foi a primeira vez durante o mandato de Trump em que os democratas atrapalharam de alguma forma o Senado.

Os congressistas democratas, que estão em minoria tanto no Senado quanto na Câmara dos Representantes, buscam maneiras de conter os esforços de Trump para reduzir o tamanho do governo, aumentar as deportações de imigrantes e desmontar grande parte das normas políticas do país.

— Quero apenas agradecer por manter a vigília por este país durante toda a noite — disse o senador Raphael Warnock a Booker no plenário.

Críticas, poesia e esportes

Ao longo do tempo no Senado, Booker recitou poesia, falou sobre esportes e respondeu a perguntas de seus colegas. No entanto, as críticas às políticas de Trump prevaleceram.

O congressista expressou preocupação de que Trump desmonte a seguridade social. Ele também pediu que os congressistas se unam para bloquear algumas das decisões, como na saúde.