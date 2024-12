Inter mira zagueiro que está de saída do Corinthians

Vasco e Fluminense também consultaram a situação do jogador. Rodrigo Coca / Corinthians,Divulgação

Na busca por reforços para o sistema defensivo, o Inter realizou uma consulta pelo zagueiro Caetano, do Corinthians. O jogador de 25 anos não chegou a um acordo para renovar o contrato com o clube paulista e, a partir de janeiro, ficará livre no mercado. Além do Colorado, Vasco e Fluminense também buscaram informações sobre o atleta.

Natural do Rio de Janeiro, o defensor passou pelas categorias de base do Vasco e do Botafogo antes de chegar ao Corinthians, aos 19 anos. Canhoto, também atuou como lateral-esquerdo. Para adquirir experiência, foi emprestado ao Oeste, ao Coritiba, ao São Caetano, ao CRB e ao Goiás, até ganhar mais oportunidades a partir do ano passado.

Nesta temporada, iniciou como titular sob o comando de Mano Menezes, mas voltou a perder espaço com a chegada do argentino Ramón Díaz. Sem acordo pela renovação contratual, deixou até mesmo de ser relacionado, em situação que também envolveu o meia Matheus Araújo e o atacante Giovane. A última aparição em campo foi em setembro, na derrota para o Botafogo, pelo Brasileirão.

— Ou eles assinam, ou certamente eles não serão capazes de jogar, porque precisamos de jogadores que estão comprometidos e eles têm que ser gratos. Eles têm que ser gratos por serem jogadores de futebol e por tudo o que o Corinthians lhes deu. Até que o contrato não estiver certo, eles não vão jogar nenhum jogo — afirmou Ramón Díaz no fim de outubro, explicando o afastamento do atleta.

A necessidade de contratar zagueiros se dá pela ausência de Gabriel Mercado, que passou por cirurgia no joelho esquerdo, e pela possiblidade de venda de Vitão. Os outros defensores do elenco são Rogel e Clayton Sampaio.