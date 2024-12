Inter confirma pré-temporada no CT Parque Gigante

Roger terá duas semanas de preparação até estreia no Gauchão. Ricardo Duarte / Inter

O Inter confirmou nesta segunda (16) que a pré-temporada 2025 será no CT Parque Gigante. A apresentação do elenco, junto da comissão técnica, está agendada para 6 de janeiro, pelo turno da manhã.

Na nota divulgada pelo clube, foi informado que eventuais jogos-treinos também serão disputados nas dependências do clube.

Desta forma, o técnico Roger Machado terá cerca de duas semanas para preparar a equipe para a estreia do Gauchão. O início do Estadual está previsto para ocorrer no dia 22 ou 23 de janeiro, contra o Guarany, em Bagé.

Além do torneio regional, em 2025 o Inter ainda disputará o Brasileirão (agendado para começar no fim de março), a Libertadores (fase de grupos começa em abril) e Copa do Brasil (ingressa na terceira fase, ainda sem data prevista).