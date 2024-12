Conmebol atualiza ranking e Inter não será cabeça de chave na Libertadores

O Inter não será cabeça de chave na Libertadores de 2025 . Pela atualização do ranking da Conmebol, divulgada nesta segunda-feira (16), o Colorado aparece na 15ª colocação, atrás de outros nove clubes que disputarão a fase de grupos do torneio continental.

À frente do Inter, na terceira colocação, ainda aparecem o Boca Juniors , que terá de disputar a fase preliminar da competição continental, e o Olimpia (13º), além de outras equipes que não conseguiram confirmar presença no torneio, como: Atlético-MG (7º), Athletico-PR (9º), Fluminense (10º) e Grêmio (11º).

Quinto colocado do Brasileirão, o time comandado por Roger Machado entra direto na fase de grupos. O sorteio desta etapa do torneio será realizado no dia 19 de março, com início dos jogos previsto para 2 de abril. Como não pode cair no grupo que tem um brasileiro como cabeça de chave, o Inter poderá ter como adversários River Plate, Peñarol, Nacional-URU ou Racing.