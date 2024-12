Inter faz consulta por Arias, mas valores e vontade do Fluminense impedem avanço do negócio

Atleta tem contrato com o clube carioca até a metade de 2026. Marcelo Gonçalves / Fluminense / Divulgação

A iminente venda de Wesley faz com que o Inter busque alternativas de reposição no mercado. Entre as consultas realizadas está um por Jhon Arias, do Fluminense. Mas, conforme apurou a reportagem da Zero Hora, o valor envolvido no negócio e a vontade dos dirigentes cariocas inviabilizaram a continuidade das conversas.

O vínculo do meia-atacante colombiano se encerra na metade de 2026. E, apesar de não ter um dos maiores salários do elenco carioca, o atleta rejeitou uma oferta de renovação contratual, com aumento salarial, sob o argumento de que o objetivo é atuar na Europa. Ou seja, para seduzi-lo, seria necessário cobrir o valor recebido nas Laranjeiras, além de negociar uma compra imediata.

Da parte dos cariocas, para não perder o jogador de graça na metade do ano, a possiblidade de venda é admitida, desde que não seja para o mercado nacional.

— Nós estamos abertos a propostas que sejam boas para ele sair em dezembro. Neste momento, não temos nada de concreto. O Arias é um jogador que olha muito para o projeto e não necessariamente para a parte financeira. O que eu posso afirmar é que para o Brasil eu não vendo. Ele tem contrato até agosto de 2026. Ele recebeu uma proposta nossa para ficar mais quatro anos e ele sabe que a nossa proposta ainda está de pé. Não olhamos ele como um uma moeda de troca, mas sim como um ídolo do clube. Ele tem o sonho de morar fora do Brasil. Possivelmente ele vai sair. Não quis renovar, mas as coisas mudam. Se ele sair, vamos torcer para que seja feliz — disse o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (16).

Recentemente, em entrevista ao programa Sem Filtro, de GZH, o presidente colorado Alessandro Barcellos foi questionado sobre o interesse em Jhon Arias, além de Agustín Canobbio, do Athletico-PR. Entretanto, não quis entrar em detalhes.

— Não vou falar em nomes, mas são jogadores que têm valor. São jogadores de seleção uruguaia e colombiana, que têm mercado. Então, temos que ter cuidado. São bons jogadores, é o que posso falar — declarou.

A cautela para abordar o tema da busca por reforços se explica pela questão financeira. Sem poder de investimento, a diretoria colorada prospecta atletas mais baratos ou que estejam em fim de contrato para que possam se valorizar no Beira-Rio e representar uma revenda no futuro — a exemplo do que ocorreu com o próprio Wesley.