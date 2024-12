De saída, atacante do Inter desperta interesse do Nacional, do Uruguai

Alario marcou apenas cinco gols com a camisa colorada. Ricardo duarte / Inter,Divulgação

Depois de uma passagem sem brilho pelo Inter, o atacante Lucas Alario pode defender o Nacional-URU. Com contrato com o Colorado até o fim de 2025, o jogador não deve se reapresentar após as férias e seu estafe analisa possibilidades.

O interesse do Nacional-URU se concretizou após Flavio Perchman, dirigente do clube, vencer a eleição para o cargo de vice-presidente. Logo após o resultado das urnas, o uruguaio mencionou o desejo de contratar o centroavante do Inter.

— O "9" virá do exterior. Lucas Alario é um dos nomes que interessa, mas há outros — confirmou.

Segundo apurou a reportagem de Zero Hora, o contato entre Perchman e os empresários de Alario ocorreu antes da eleição e será retomado nos próximos dias.

O Colorado ainda não foi procurado pelos uruguaios, mas sabe do interesse a partir das declarações públicas. O clube gaúcho não vai dificultar a saída do atacante.