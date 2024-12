Votação das debêntures ocorre nesta segunda-feira no Conselho Deliberativo do Inter

A reunião do Conselho Deliberativo do Inter desta segunda-feira (16), 19h, analisará o projeto de debêntures proposto pela direção . A maioria simples dos conselheiros presentes será suficiente para aprovar a proposta que pretende obtender R$ 200 milhões vendendo dívidas de curto prazo em troca de mais tempo e juros menores . A votação será aberta, ou seja, cada eleitor tem de dizer publicamente qual é seu voto. ZH acompanha ao vivo a votação a partir das 19h .

A disputa tende a ser acirrada, ainda que a gestão tenha maioria no conselho. Opositores prometem fazer barulho e tentar mudar o placar ao longo do dia.

As debêntures têm gerado intenso debate ao longo de todo o ano. De um lado a direção tenta, na prática, "melhorar" o perfil da dívida do clube. Para isso, tenta emplacar essa proposta, que prevê a arrecadação de R$ 200 milhões a serem pagos em cinco anos (com um de carência) e juros de 6% mais correção do CDI (Certificado de Depósito Interbancário, uma taxa de juros que é utilizada em operações financeiras entre bancos e que pode ser usada para calcular correção monetária). Isso dará cerca de R$ 6 milhões por mês a partir de 2026. Atualmente, o clube gasta em juros 12% mais correção do CDI. Segundo os cálculos da gestão, a economia em cinco anos será de R$ 100 milhões.