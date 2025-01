Jornalistas mexicanos lembram do Inter de 2010 na cobertura da seleção

Gibran Araige Rodriguez é o enviado da Televisa para Porto Alegre. Rafael Favero / Agencia RBS

Um grupo de jornalistas mexicanos está em Porto Alegre para acompanhar o amistoso entre o Inter e a seleção do país nesta quinta-feira (16), às 21h, no Beira-Rio. Há pouco mais de um dia na Capital, já há quem se encantou com as belezas porto-alegrenses.

O repórter Gibran Araige Rodriguez, da Televisa, foi almoçar com o seu cinegrafista no Mercado Público. Um drone foi utilizado pelos dois companheiros para fazer imagens do Centro Histórico da cidade, diz o jornalista.

— O lago (Guaíba) é incrível. Também me encantou o estádio do Grêmio. O Beira-Rio não conheço ainda. Vou conhecer amanhã — acrescentou.

Rodriguez foi um dos cerca de 10 jornalistas mexicanos que estiveram no CT Parque Gigante na quarta-feira (15) para acompanhar o treinamento comandado pelo técnico Javier Aguirre. A dupla formada pelo treinador de 66 anos e pelo auxiliar Rafa Márquez, ex-zagueiro do Barcelona, dá esperança para a próxima Copa. O Mundial de 2026 tem o México como uma das sedes ao lado de Canadá e Estados Unidos.

— A dupla tem uma mística, uma ilusão de que podemos ter uma boa seleção para a Copa. Javier Aguirre é o melhor treinador da história do México. Está na terceira passagem pela seleção. E Rafa Márquez foi um dos melhores jogadores da nossa história. Mas a geração de jogadores em si é muito ruim — afirma.

Sobre o Inter, o que os mexicanos mais lembram é da final da Libertadores de 2010. Na ocasião, quando os times do país ainda disputavam o torneio da Conmebol, o Colorado sagrou-se bicampeão da América com duas vitórias sobre o Chivas, do México, na decisão.

— No grupo atual de jogadores, quem mais conheço é o Enner Valencia, que passou pelo México (Tigres) e é um jogador muito bom — acrescenta Rodriguez.

As participações do Inter na Libertadores também são o que permanecem na memória de Felipe Valenzuela. Ele trabalha na Univision - Los Angeles, que produz conteúdo para a comunidade latina nos Estados Unidos.

— O que também chega para a gente é que há uma rivalidade muito forte dos times locais aqui do Rio Grande do Sul. E, claro, acompanhamos o Inter na Libertadores, afinal é uma competição que está nos streamings — comenta Valenzuela.

No geral, os mexicanos seguem "atucanados", como dizem os gaúchos, absorvidos pelas tarefas relativas ao jogo diante do Inter. Resta pouco tempo para conhecer a cidade e se preocupar com temas alheios ao futebol.

Os jornalistas devem deixar a Capital na sexta-feira (17) para acompanhar mais um amistoso do México. Será contra o River, na próxima terça-feira (21), em Buenos Aires, na Argentina.