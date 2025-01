Noite para ver o primeiro Inter de 2025

Chegou a hora do Inter mostrar a cara na largada da temporada 2025 para a galera no Beira-Rio. O time que deve ser colocado em campo por Roger Machado no amistoso contra a seleção do México às 21h desta quinta-feira (16) terá algumas baixas em relação à equipe que vinha atuando na reta final do Brasileirão do ano passado.



Sem Rochet, chance para Anthoni ganhar ritmo de jogo. O goleiro formado da base também vai estar na estreia do Gauchão. A permanência de Bernabei é uma grande notícia. Mas para o jogo contra os mexicanos, Braian Aguirre poderá aparecer deslocado pela esquerda.