Inter não deve precipitar a volta de um titular importante

Como já ocorreu no ano passado, Rochet começa a atual temporada fora de combate no Inter. Vale lembrar que no final de 2023 o goleiro sofreu uma fissura na costela, o que acabou atrapalhando o começo de 2024. Por vezes, jogou descontado. Isso dificultou o desempenho, e o uruguaio falhou em alguns lances por não estar na melhor condição.



Agora, Rochet está de novo fora de combate para o início do Gauchão. A questão atual é um problema crônico no joelho, com dores desde a época da Copa do Catar em 2022.