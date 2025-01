Os motivos para Rochet desfalcar o Inter 

Há otimismo para que Rochet volte aos gramados no mês de fevereiro. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

A baixa de Rochet na abertura da temporada de 2025 causou surpresa, mas já era esperada no Beira-Rio pela dedicação do goleiro nos últimos meses da temporada passada. O uruguaio tem três motivos para desfalcar a equipe nos primeiros jogos do Gauchão. A ideia é que o atleta se recupere plenamente para atuar no decorrer do ano.

O principal motivo é a tendinose no joelho esquerdo. Ele se queixa de dores desde a Copa do Mundo de 2022, no Catar. O ritmo do calendário brasileiro, com tantas partidas em um intervalo curto, fez as dores aumentarem.

A lesão é comum entre goleiros. Um caso mais grave foi sofrido pelo alemão ter Stegen, do Barcelona, com o rompimento completo do tendão em setembro. Há a possibilidade de ele não atuar na temporada europeia.

O problema não tem relação com o motivo do afastamento nos primeiros meses de 2024. Na ocasião, ele se recuperava de uma fratura na costela. O goleiro fez tratamento intenso para conseguir retornar ainda na semifinal do Estadual, contra o Juventude, em 26 de março.

Outro fator que gerou mais dores são as frequentes convocações à seleção uruguaia. Enquanto outros jogadores ganham folga durante as datas Fifa, Rochet treina e atua pelo país nas Eliminatórias. Assim, ele praticamente não tem repouso, algo fundamental na recuperação do corpo.

O plano traçado pela comissão técnica do Inter, aliado com o Departamento Médico, é escalar o goleiro somente quando ele estiver em condições e sem risco de agravar o problema. Há confiança que Anthoni e Ivan conseguirão suprir a ausência nos primeiros duelos do Gauchão.

Há outro caso, menos grave, muscular sentido pelo uruguaio nos últimos jogos do Brasileirão. Ele recebeu cuidados especiais dos médicos e fisioterapeutas, inclusive, com medicação, e realizará um trabalho para melhorar o condicionamento na região.

A terceira situação é uma questão familiar. O goleiro foi liberado pelo Departamento de Futebol para viajar até o Uruguai e deve retornar a Porto Alegre em breve para dar prosseguimento ao tratamento.

Há otimismo para que Rochet volte aos gramados no mês de fevereiro. Logo, nas próximas semanas, o titular terá uma rotina diferenciada de trabalhos no CT Parque Gigante, com sessões internas e no campo numa espécie de pré-temporada particular.