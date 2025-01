Entenda a lesão que afastará Rochet dos gramados no início da temporada do Inter

A lesão que afastará Rochet dos primeiros jogos do Inter em 2025 pode ser uma resposta ao excesso de um movimento crônico. Em conversa com Zero Hora, o Dr. Francisco Consoli Karam, ortopedista do Hospital São Lucas da PUCRS, explicou que uma "tendinose", problema constatado no joelho esquerdo do uruguaio, costuma ocorrer quando um tendão é submetido a um esforço repetitivo ao longo do tempo.