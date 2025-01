Empresário de Wanderson descarta saída do Inter: "Vai cumprir contrato até o fim"

Wanderson está desde 2022 no Beira-Rio. Geison Lisboa / Agência RBS

Nas últimas semanas surgiram informações do interesse de clubes em Wanderson. O atacante, que virou reserva em 2024 pelo rendimento de Wesley, teve o nome ligado ao Vasco e a times do Exterior.

Mas seu empresário, em contato com Zero Hora, descartou a saída do atleta.

Richard Danilo, irmão mais velho do jogador e que gerencia sua carreira, garante o foco no Colorado mesmo com as especulações:

— Ele tem vínculo com o Inter até o final do ano. Não vai sair. Vai cumprir contrato até o fim — disse a Zero Hora.

O Inter foi procurado pelo Vasco para tratar sobre eventual transferência, segundo os dirigentes. Wanderson também foi especulado para voltar à Rússia. O empresário garante que nada oficial chegou até ele:

— Sou o representante dele, tudo tem de passar por mim — declarou.

Wanderson tem contrato com o Colorado até dezembro de 2025. Ele está no Beira-Rio desde 2022 e acumula 135 partidas com 20 gols marcados e 18 assistências. Há possibilidade de o atacante começar a temporada como titular em função das lesões de Tabata e Gabriel Carvalho.