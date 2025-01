Com apoio de torcedores fanáticos, seleção mexicana chega a Porto Alegre para amistoso contra o Inter

A seleção mexicana já está em Porto Alegre para o amistoso contra o Inter nesta quinta-feira (16). A delegação, com 23 jogadores, desembarcou no Aeroporto Salgado Filho às 18h30min desta terça (14) e, depois, rumou ao hotel em que ficará hospedada no Moinhos de Vento, onde foi recebida por três fanáticos torcedores.

— É uma oportunidade para os jovens e vai ser um jogo bastante interessante. Como as demais seleções disputam as Eliminatórias e estamos classificados ao Mundial de 2026, nos restam estes importantes duelos contra grandes equipes. Considero que Inter é um dos três melhores times do Brasil — avalia Hector Chávez, o "Caramelo", que já foi para 10 Copas do Mundo e assistiu a mais de 500 jogos de sua seleção.

Héctor esteve acompanhado de seu filho, apelidado de Caramelo Jr., e de seu amigo Victor Zapien, que, juntos, cantavam "México, México, México" e carregavam um cartaz escrito "Jovens, a grande chance". Alguns atletas pararam para dar autógrafos aos torcedores.

Vale destacar que a seleção mexicana não conta com os seus principais jogadores neste plantel. Apenas atletas que atuam no país foram convocados pelo técnico Javier Aguirre.

O amistoso

O duelo no Beira-Rio é o primeiro compromisso do ano para ambas as equipes, que devem aproveitar o evento também para lançar seus respectivos uniformes para a temporada. O primeiro treino do México na capital gaúcha será na tarde desta quarta (15), no CT Parque Gigante.

Desde segunda-feira (13), a seleção vinha treinando em Buenos Aires. Após o compromisso diante do Colorado, os mexicanos retornam para a capital argentina, onde farão amistoso contra o River Plate, no Monumental de Nun̈ez, na terça (21).