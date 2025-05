Os problemas crônicos no Inter

O goleiro do Inter que foi buscado a peso de ouro quase não consegue jogar. No ano passado não jogou o Gauchão. Este ano ainda não jogou e nem se sabe quando irá jogar. Os dois centroavantes do Inter também repetem lesões e o custo benefício fica muito ruim. Wesley não fez nenhum gol este ano. E no meio campo jogadores de idade avançada que não aguentam este calendário maluco que está empobrecendo o futebol brasileiro.