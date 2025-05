O perigoso caminho que o Inter está seguindo na Libertadores

Inter está na terceira colocação do Grupo F, fora da zona de classificação para as oitavas de final.

Vitão, Bernabei, Fernando e Alan Patrick serão voltas importantes no Inter para a decisão de Montevidéu contra o Nacional-URU nesta quinta-feira (15). Porém, há uma questão no confronto, que não deve ser esquecida.

As formas de escalar

A referência do primeiro jogo

No jogo do Beira-Rio, o Nacional do Uruguai usou e abusou do contra-ataque e se deu muito bem. Em casa, deve propor o jogo. Ou será que dará a bola para o Inter? A única certeza é que a partida tem cheiro de decisão e o Colorado no poderá errar.