Detonautas, Os Paralamas do Sucesso e Nenhum de Nós se apresentam em Passo Fundo no próximo sábado

"É hora de retomar a relação com o Rio Grande do Sul" prometem os Detonautas com show no norte gaúcho. Dantas Jr. / Divulgação

Comemorado em 13 de julho, o Dia Mundial do Rock será antecipado em Passo Fundo com programação especial prevista para o fim de semana. Detonautas, Os Paralamas do Sucesso, Nenhum de Nós, Anjos do Hanngar e Comunidade Nin-Jitsu se apresentam na cidade do norte gaúcho no próximo sábado (17).

Os grandes nomes do rock nacional desembarcam no festival “É Claro Que É Rock”, que chega para mais uma edição na Arena Gran Palazzo e contará também com um especial em homenagem à banda Legião Urbana.

A abertura dos portões será a partir das 17h30min e o início das apresentações está previsto para as 18h10min.

A ideia do festival é unir gerações da música e valorizar grandes nomes do rock brasileiro. A ordem prevista para as apresentações é:

Anjos do Hanngar

Detonautas

especial Legião Urbana

Os Paralamas do Sucesso

Nenhum de Nós

Comunidade Nin-Jitsu.

Os ingressos ainda estão disponíveis e variam de R$ 60 a meia-entrada para a pista até R$ 200 o camarote coletivo. Saiba mais acessando o site do evento.

Detonautas

A banda brasileira de rock alternativo foi formada em 1997, no Rio de Janeiro, e já fez turnês na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Com oito álbuns de estúdio, três álbuns ao vivo, quatro DVDs e três EPs, suas canções mais conhecidas do público são Quando o Sol se For, Olhos Certos, Você me Faz Tão Bem, Outro Lugar e O Retorno de Saturno.

Os Paralamas do Sucesso

Uma das grandes bandas brasileiras, Os Paralamas surgiram em 1982 no município fluminense de Seropédica. Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone misturam influências de rock, reggae, sopro, ritmos latinos e africanos.

Com turnês por todo o Brasil e pela América do Sul, e canções em trilhas sonoras de diferentes novelas, o grupo está por trás dos sucessos Aonde Quer Que Eu Vá, Lanterna dos Afogados, Meu Erro, Uma Brasileira e Cuide Bem do Seu Amor.

Anjos do Hanngar

A banda gaúcha nasceu no simbólico ano 2000, influenciada pela sonoridade dos anos 1980 e 1990, além da efervescência do rock nacional que dominava as rádios de todo o Brasil. Entre seus maiores sucessos estão Estrela Guia, Trilha do Sol, Sinfonia, Resposta e Fusca Azul.

Nenhum de Nós

Após um 2024 de difícil transição, após a perda do integrante João Vicenti, grupo trás novo show a Passo Fundo. André Ávila / Agencia RBS

Desde 1986 na estrada, os gaúchos do Nenhum de Nós seguem como uma das principais bandas brasileiras do pop rock em atividade. Ultrapassando a marca de 2,3 mil shows, lançou 17 discos, três DVDs e várias coletâneas, reconhecidas por fãs no Brasil e na América Latina.

Entre suas canções mais conhecidas do público estão O Astronauta de Mármore — uma homenagem ao músico inglês David Bowie —, Camila, Camila, Você Vai Lembrar de Mim, Amanhã Ou Depois e Julho de 83.

Comunidade Nin-Jitsu