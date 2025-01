Bernabei aguarda liberação do Celtic e vive indefinição sobre apresentação no Inter

Compra do argentino ficou acertada em 4,5 milhões de euros. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O lateral-esquerdo Bernabei ainda não tem uma data definida para desembarcar em Porto Alegre. Embora exista um acordo de compra com o Celtic, o estafe do jogador aguarda a liberação oficial do clube escocês para que ele possa se apresentar em definitivo ao Inter.

A intenção é que a viagem ocorra até o final desta semana, no máximo até sexta-feira (17). As passagens aéreas, no entanto, ainda não foram emitidas.

Desta forma, já é possível afirmar que o atleta não estará presente no amistoso contra a seleção mexicana, agendado para ocorrer às 21h desta quinta-feira (16), no Beira-Rio.

Apesar da indefinição em relação à reapresentação, há garantias de que o negócio não corre o risco de ser desfeito. Ainda assim, o anúncio oficial só será feito por todas as partes quando toda a documentação for assinada pelas partes.

Contratado inicialmente por empréstimo, Bernabei disputou 25 jogos com a camisa colorada, tendo marcado três gols e dando seis assistências.

Depois de encerrar o ano como titular da equipe de Roger Machado, o Inter acertou a compra dos direitos econômicos do jogador por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões na conversão atual), com mais 500 mil euros (aproximadamente R$ 3,1 milhões) de bônus por atuações.

