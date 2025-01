Inter receberá seleção mexicana no Beira-Rio nesta quinta-feira (16). Jefferson Botega / Agencia RBS

Uma seleção mexicana em crise visitará o Beira-Rio nesta quinta (16), às 21h, para um amistoso contra o Inter, a seis dias da estreia colorada no Gauchão. Sede da Copa do Mundo de 2026, o México está fora das Eliminatórias e sofre com a dificuldade para encontrar adversários. Ciente disso, a direção colorada atendeu a um pedido do técnico Roger Machado e, ainda em dezembro, formalizou o convite, prontamente aceito pelos mexicanos.

— Quando soubemos que o México buscava equipes para disputar jogos na América Latina, o departamento de futebol abriu negociações com a Federação Mexicana para organizar a partida e proporcionar este grande evento para a nossa torcida. Como em 1994, quando disputamos no Beira-Rio um amistoso contra a Nigéria, jogo que gera boas lembranças até hoje a quem esteve presente. Será, ao mesmo tempo, um jogo importante e festivo, além de ser uma oportunidade de internacionalizarmos a nossa marca — avalia o vice de administração do Inter, André Dalto.

Segundo o dirigente, a realização do amistoso não tem relação com a Adidas, fornecedora de material esportivo das duas equipes, como chegou a ser especulado.

— Isso foi uma coincidência. A ideia do jogo partiu do nosso departamento de futebol — esclarece.

Um dos pontos sensíveis da negociação foi o valor dos ingressos. Ao contrário dos jogos oficiais da temporada, haverá cobrança de bilhetes para os associados de todas as modalidades, embora com valores mais baixos do que o habitual (confira os valores aqui). Segundo a direção, a medida foi necessária para que o clube não tivesse prejuízo com o evento.

— Como ficou acordado que a renda da bilheteria seria dividida entre o Inter e o México, tivemos de cobrar ingressos dos sócios. Mas conseguimos na negociação colocar um preço acessível. O evento não dará lucro ao clube, mas a ideia é que ele não cause nenhum prejuízo — esclarece Dalto, que projeta um público de 35 mil colorados no Beira-Rio.

Seleção mexicana vive momento turbulento a um ano da Copa. @miseleccionmx / Instagram / Reprodução

Uma das sedes do próximo Mundial, o México vive um momento de crise. Após a queda na fase de grupos da Copa 2022, a seleção mexicana foi abalada em 2024 por uma troca de técnico e pela renúncia do presidente da federação local. Em paralelo, a equipe não consegue disputar amistosos contra seleções competitivas, todas envolvidas nas Eliminatórias, competição que os mexicanos não disputam por serem um dos países-sede.

Por isso, foram marcadas as partidas contra o Inter, no dia 16, em Porto Alegre, e contra o River Plate, no dia 21, em Buenos Aires.

— A Federação Mexicana avaliou cinco equipes do Brasil e da Argentina e acabou optando por jogar contra Inter e River, que são grandes clubes da América do Sul e tinham as datas disponíveis. Também foi conveniente a proximidade entre Porto Alegre e Buenos Aires, o que faz a viagem entre os jogos não ser tão longa — explica o jornalista Alberto Villanueva, do canal mexicano Televisa.

A convocação (do México) é jovem, mas forte, com jogadores que podem compor a próxima geração pós-Copa do Mundo. Vai ser um jogo bastante interessante e atrativo de assistir ANDRÉ JARDINE Técnico do América-Mex

Após a queda precoce na fase de grupos da Copa América 2024, o técnico Jaime Lozano foi substituído por Javier Aguirre. Seu auxiliar, o ex-zagueiro do Barcelona Rafael Márquez assumirá o comando após a Copa do Mundo de 2026, de olho no Mundial 2030.

— As águas estão turvas. Hoje, a Federação está com presidente interino e sabemos que o técnico Javier Aguirre está aborrecido porque vários clubes mexicanos não liberaram os seus titulares para essa convocação. A seleção mexicana passa por uma mudança de geração, um processo que é longo. A Copa do Mundo 2026 será mais difícil, pois terá 48 equipes. Pelo ambiente do futebol mexicano, não há muito entusiasmo com a participação da seleção, ainda que o México seja sede. Em teoria, o planejamento visa à Copa 2026, mas está muito claro que a prioridade é o Mundial de 2030 — completa Villanueva.

Por não ser uma data Fifa, o México não terá contra o Inter os seus principais jogadores que atuam na Europa, como o volante Edson Alvarez, do West Ham, o meia Orbelín Pineda, do AEK Atenas, e o atacante Raul Jimenez, do Fulham. Entre os atletas que estarão no Beira-Rio no dia 16, os nomes de maior destaque são o zagueiro Victor Guzmán, do Monterrey, o lateral Jesus Gallardo, do Toluca, o volante Erick Lira, do Cruz Azul, o meia Efraín Alvarez, do Tijuana, e o atacante Guillermo Martínez, do Pumas.

— O México vai sentir falta de alguns jogadores, mas será uma oportunidade importante para o treinador observar atletas jovens que estão aparecendo bem na liga. A convocação é jovem, mas forte, com jogadores que podem compor a próxima geração pós-Copa do Mundo. Vai ser um jogo bastante interessante e atrativo de assistir — opina o técnico gaúcho André Jardine, comandante do América do México, clube de maior torcida do país e atual tricampeão nacional.

Após o jogo contra o México na quinta (16), às 21h, no Beira-Rio, o Inter estreia no Gauchão seis dias depois, no dia 22, contra o Guarany, em Bagé.