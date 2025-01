Meia estava treinando com a seleção sub-20 no Rio de Janeiro. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A lesão de Gabriel Carvalho na seleção brasileira sub-20 pode atrapalhar os planos do Inter, mas a negociação do jovem com o Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, está assegurada. O clube aguarda os exames médicos, mas o jogador deverá ser baixa nas próximas semanas por conta do problema.

Segundo apuração de Zero Hora, o meia-atacante sofreu um pisão no jogo-treino do último domingo (12), na Granja Comary, em Teresópolis. Ele tinha marcado um dos gols da vitória no teste contra a equipe do Maricá por 2 a 0, o outro foi assinalado pelo centroavante colorado Ricardo Mathias.

A informação preliminar é que a lesão atingiu o quinto metatarso. O tratamento será discutido, mas deverá ser realizado em Porto Alegre sob os cuidados do DM do Inter. Em caso de necessidade de cirurgia, ele poderá ficar até oito semanas como desfalque para Roger Machado.

Inicialmente, Gabriel Carvalho, pela convocação, perderia a fase classificatória do estadual. Com isso, o cenário não ficará alterado e a recuperação poderá tirá-lo de um período maior do estadual.

Nos bastidores, o Inter garante que os contratos assinados com os árabes dão tranquilidade. Os vínculos assinados também tradicionalmente incluem seguros para esse tipo de situação.

A única condição que prejudicará o Colorado com a lesão, além de perder o atleta por um tempo maior, é um gatilho que não será batido: atuação do jovem no sul-americano sub-20