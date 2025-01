Principal reforço, Julia Bianchi explica a escolha de jogar no Inter: "Chegar aqui é chegar em casa"

A volante Julia Bianchi , de 27 anos, chega como principal reforço para o Inter na temporada 2025. A atleta tem um vasto currículo, com passagens pela Seleção Brasileira, futebol europeu e Estados Unidos.

Em entrevista ao podcast Resenha das Gurias , ela explica a decisão de voltar ao futebol brasileiro e defender as cores do Internacional .

— Fiquei muito feliz com as propostas de vários clubes brasileiros. Por questões familiares, decidi voltar ao Brasil. E gostei da proposta do Inter. Chegar aqui é chegar em casa — revela.