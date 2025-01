Atacante das Gurias Gremistas é ausência em reapresentação e negocia para deixar o clube

Atleta marcou 12 gols em 45 jogos com a camisa tricolor.

Antes do evento de reapresentação do elenco para 2025, o Grêmio explicou o motivo pela ausência de Raquel Fernandes . A atacante está em negociações avançadas para deixar o clube.

Raquel Fernandes chegou ao Grêmio em janeiro de 2023, com contrato até o final desta temporada. Ao todo, foram 45 jogos, 12 gols marcados e três assistências. Além disso, soma as conquistas do Gauchão Feminino e da Ladies Cup.