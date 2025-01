Gurias Gremistas abrem temporada com evento de reapresentação na Arena

Evento na Arena teve reforços contratados para esta temporada. Vitória Nascimento / Agência RBS

O ano das Gurias Gremistas começou oficialmente nesta segunda (13). Para marcar a abertura da temporada, uma cerimônia foi realizada na Arena do Grêmio, com a presença de reforços, comissão técnica e dirigentes do futebol feminino e masculino.

No evento, foi possível observar a presença de 32 jogadoras. Todas as 10 contratações foram apresentadas e já estão integradas ao clube (lista abaixo). Mas o grupo ainda não está fechado e a direção segue observando o mercado.

Leia Mais

Cinco jovens da base serão incorporadas ao profissional na pré-temporada. Com destaque para a recém-chegada Kayla, goleira contratada junto ao Brasil de Farroupilha. Além dela, estarão com a equipe principal a zagueira Emille, a lateral-direita Ana Vidal, a meia Vick, e a atacante Maria.

A atacante Raquel Fernandes foi a ausência da reapresentação. Segundo o clube, ela está em negociações avançadas para uma transferência. Seu vínculo era até o final deste ano. Com este negócio concluído, serão 15 saídas em relação ao grupo do ano passado.

Projeção de um 2025 mais ambicioso

Vindas de uma temporada com dois títulos (Gauchão e Ladies Cup) e de uma campanha positiva no Brasileirão, a projeção é de resultados mais ambiciosos para as Gurias Gremistas em 2025. Em seu discurso, o presidente Alberto Guerra destacou o investimento maior neste ano para tornar o grupo mais competitivo.

— Fico muito feliz de ver o quanto o futebol feminino tem crescido no clube. O orçamento deste ano é ainda maior para transformar vocês em uma equipe ainda mais competitiva. Vamos sonhar juntos. Este ano podemos ser melhores, sim — apontou Guerra.

Para esta temporada, o clube tem a previsão de um orçamento na casa de R$ 15 milhões. O valor é 25% maior do que o gasto no ano passado. A partir das cifras, um dos objetivos almejados entre comissão técnica e direção é que o clube possa conquistar uma vaga para sua primeira Libertadores. Para atingir o objetivo, é necessário chegar até a final do Campeonato Brasileiro.

— Unidos vamos chegar aonde a gente quer chegar. Estou entusiasmada para que 2025 seja melhor do que 2024. Também temos de agradecer o que a gente já conquistou. Assim como agradeço a todas as atletas que hoje não estão aqui, que têm outro destino, mas que ajudaram o Grêmio a chegar aonde chegou. Em todas as competições que o Grêmio entrar, vamos buscar o melhor resultado — destacou a diretora Marianita Nascimento.

O calendário gremista prevê, inicialmente, três competições: Supercopa, Brasileirão e Gauchão. Os detalhes ainda não foram divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Perfil de contratações e busca por reforços

Para suprir as saídas do elenco, o Grêmio foi ao mercado e trouxe 10 contratações até o momento. Do gol ao ataque, as posições foram repostas e reforçadas. Segundo a técnica Thaissan Passos, os nomes garimpados foram com o objetivo de tornar a equipe mais equilibrada e competitiva.

— O que a gente viveu no ano passado foi muito importante para construção de identidade, daquilo que a gente queria buscar em termos de modelo de jogo. Procuramos buscar atletas para tornar a equipe mais equilibrada e competitiva.

Ainda, segundo a treinadora, o grupo não está completamente fechado. Restam duas situações que estão sendo tratadas.

— Estão faltando duas peças, que estamos buscando no mercado internacional. São atletas de alto nível, que querem estar no Grêmio. Tem muita gente querendo jogar no Brasil e vestir a camisa do Grêmio.

Confira o elenco das Gurias Gremistas

Goleiras: Letícia Rodrigues, Raíssa e Sol;

Letícia Rodrigues, Raíssa e Sol; Zagueiras : Brito, Karol Arcanjo, Mónica Ramos e Tayla;

: Brito, Karol Arcanjo, Mónica Ramos e Tayla; Laterais: Dani Barão, Katielle e Raissa Bahia;

Dani Barão, Katielle e Raissa Bahia; Meio-campistas: Amanda Brunner, Bia Santos, Camila Pini, Dudinha, Drika, Jessica Peña e Natalia Barros;

Amanda Brunner, Bia Santos, Camila Pini, Dudinha, Drika, Jessica Peña e Natalia Barros; Atacantes: Brenda Woch, Gisele, Giovaninha, Júlia Martins, Kelly Restrepo, Luana Spindler, Maria Dias, Shashá, Valéria Paula e Yamila Rodríguez.

Reforços de 2025