Eduardo Paes brinca sobre show de Lady Gaga no Rio: "Vai dar certo"

O prefeito do Rio de Janeiro , Eduardo Paes (PSD), publicou nas suas redes sociais neste domingo (12) o clipe Bad Romance da cantora Lady Gaga . Após a postagem, muitos internautas começaram a questionar sobre a vinda da artista norte-americana ao Rio de Janeiro neste ano. Outros também aproveitaram a publicação para cobrar mais investimentos em saúde e educação.

Apesar do anúncio oficial ainda não ter sido feito, no mês passado, Rodrigo Castro, subsecretário de Eventos e Relações Institucionais da Secretaria de Economia Criativa do Rio, confirmou o evento para o ano de 2025 na cidade.