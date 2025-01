Justiça mantém liminar que determina suspensão de música de Adele, acusada de plágio por brasileiro

A 6ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro manteve a liminar que determina a retirada da música Million Years Ago do catálogo de Adele nas plataformas de streaming musical. A cantora é acusada de plágio pelo compositor brasileiro Toninho Geraes.

Conforme informações do portal Metrópoles, a decisão foi anunciada na sexta-feira (10) pelo juiz Antônio da Rocha Lourenço Neto. Na segunda quinzena de dezembro, a Justiça do Rio de Janeiro já havia determinado que a cantora britânica removesse a canção do seu catálogo e que necessitaria da autorização de Geraes para comercializar o single, no Brasil ou no Exterior.