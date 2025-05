"Essa vitória não apaga a dor": Ludmilla se manifesta sobre decisão em caso de injúria racial

Relembre o caso

Em janeiro de 2017, Marcão do Povo foi demitido da Record após se referir à cantora Ludmilla como "pobre e macaca", no quadro A Hora da Venenosa, em que Sabrinna Albert falava sobre famosos. A notícia do dia era que a funkeira teria se recusado a tirar fotos com fãs alegando estar resfriada.