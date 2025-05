Halle Bailey, de "A Pequena Sereia", acusa ex de violência doméstica e consegue medida protetiva

Halle Bailey e DDG começaram a namoraram de 2022 a 2024. Instagram / @hallebailey / X / @PontiacMadeDDG / Reprodução

Halle Bailey, atriz e cantora de 25 anos, conhecida por interpretar Ariel no live-action de A Pequena Sereia, obteve nesta terça-feira (13) uma medida protetiva contra seu ex-companheiro, o rapper DDG.

A decisão da Justiça norte-americana ocorre após uma série de acusações de agressões físicas e psicológicas relatadas por Halle, que registrou boletim de ocorrência e apresentou provas dos abusos sofridos.

De acordo com documentos obtidos pelo site TMZ, os episódios teriam começado em janeiro deste ano, durante uma visita do rapper ao filho do casal, Halo, de um ano.

Durante uma discussão, Halle afirmou que foi puxada pelos cabelos e teve o rosto pressionado contra o volante do carro, o que resultou na quebra de um dente. Fotos dos ferimentos e hematomas foram anexadas ao processo.

Abuso emocional

Além da agressão física, a artista relatou outras situações de abuso emocional. Em março, segundo o processo, DDG teria invadido a casa dela e enviado uma foto da cama vazia com a mensagem: "Agora eu sei onde você anda".

Dias depois, ele teria retornado ao local, destruído câmeras de segurança e furtado o celular da ex-companheira.

Já no Dia das Mães, celebrado em 11 de maio nos Estados Unidos, o rapper teria enviado mensagens acusando Halle de estar com outro homem — o cantor Brent Faiyaz — durante a comemoração em família com a irmã da artista, a também cantora Chloe Bailey.

A Justiça determinou que DDG deve manter distância mínima de 100 metros de Halle e do filho, além de não fazer qualquer comentário público sobre a ex em plataformas como YouTube e redes sociais.

A medida também autoriza Bailey a viajar com o bebê para a Itália, onde deve iniciar a gravação de um novo filme, sem a necessidade de autorização prévia do pai da criança.

Relembre o relacionamento

Halle Bailey e DDG começaram a namorar em 2022. O filho do casal, Halo, nasceu em janeiro de 2024. O relacionamento dos dois artistas chegou ao fim em outubro do mesmo ano.

Na época da separação, o rapper alegou que a decisão havia sido tomada em comum acordo, mencionando que "o amor continuava presente".

Até o momento, DDG não comentou as acusações.

Quem é Halle Bailey?

Nascida em 27 de março de 2000, em Atlanta, nos Estados Unidos, Halle Bailey é cantora, compositora e atriz. Ela ficou conhecida como uma das metades da dupla Chloe x Halle, ao lado da irmã Chloe Bailey.

As duas começaram postando covers no YouTube e foram descobertas pela cantora Beyoncé, que as apadrinhou profissionalmente.