Lady Gaga deve fazer megashow na praia de Copacabana em 2025, diz jornal

Estrutura da apresentação deve ser similar com o que Madonna realizou em maio deste ano, com o encerramento da "The Celebration Tour"

