Preta Gil aparece pela primeira vez após cirurgia de retirada de tumores

A cantora postou uma foto na qual aparece o apresentador Gominho no quarto do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está internada. "Ele sempre comigo", escreveu ela.

Gominho acompanhou a amiga neste último dia de 2024 no hospital.

Há quatro dias, a cantora se recupera na UTI da casa de saúde. Segundo boletim médico, ela já andava e se alimentava por via oral . Preta trata um câncer de intestino que foi detectado em 2023.

Tratamento contra câncer de intestino

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. Na época, ela passou por sessões de radioterapia e por uma cirurgia. Em dezembro do ano passado, a cantora afirmou que estava em processo de remissão da doença.