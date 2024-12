Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino em 2023. TV Globo / Divulgação

A cirurgia para retirada de tumores da cantora Preta Gil, que começou na última quinta-feira (19), foi finalizada com sucesso.

A informação foi confirmada por Malu Barbosa, amiga da cantora, em uma publicação no Instagram na manhã desta sexta-feira (20).

"Ela está bem e dormindo. Estamos aqui com ela e mais tarde voltamos com calma, com mais informações. Ela é muito guerreira e venceu mais essa", escreveu.

A cirurgia, realizada em São Paulo, tinha previsão de 18 horas de duração. O procedimento chegou a ser marcado para o domingo (15), mas precisou ser adiado.

Francisco Gil, o filho de Preta, também atualizou os seguidores sobre o estado de saúde da mãe e agradeceu o carinho dos fãs:

"Tudo em paz aqui! A cirurgia da minha mãe terminou e tá tudo bem com ela. Obrigada por toda a energia positiva! Seguimos fortes!"

Câncer de intestino

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. Na época, ela realizou sessões de radioterapia e passou por uma cirurgia. Em dezembro do ano passado, ela afirmou que estava em processo de remissão da doença.