Nova cirurgia de Preta Gil para retirada de tumores é adiada após consulta nos EUA

Artista foi diagnostica com câncer de intestino em 2023.

A cantora Preta Gil anunciou que a cirurgia para retirada de tumores decorrentes de um câncer de intestino, que realizaria neste domingo (15), nos Estados Unidos, foi remarcada para quinta-feira (19) . A artista retornou ao Brasil após um período de consultas com oncologistas em Nova York.

Preta não revelou o motivo do adiamento da cirurgia, que já estava programa dentro do seu ciclo de intervenções contra o câncer. A artista viajou na quinta-feira (11), para buscar novas opções de tratamento , sob recomendação de médicos brasileiros.

A realização do procedimento foi anunciada por Preta Gil na semana passada. A cirurgia tem a intenção de remover tumores, já que o tratamento oncológico que a artista faz não teria surtido o efeito esperado pelos médicos.

— Vim fazer várias coisas aqui, dentre elas ter uma consulta com uma médica oncologista especialista no tipo de tumores que eu tenho. Vim a pedido dos meus médicos no Brasil para que a gente ouvisse uma segunda opinião em relação ao tratamento que eu farei depois de uma cirurgia que vou fazer semana que vem — anunciou a artista.