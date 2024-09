O câncer colorretal, também conhecido como câncer do intestino grosso, é uma condição em que ocorre uma multiplicação desordenada das células do cólon e do reto, o que gera o surgimento de pólipos (pequenas massas que crescem na parede do intestino) que, por sua vez, podem evoluir para câncer. A doença foi diagnosticada na cantora Preta Gil, no início do ano passado.