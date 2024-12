Passo Fundo registra dois novos casos de mpox em dezembro

Cidade totaliza três registros positivos da doença no ano.

A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). Os pacientes têm relação e estiveram em Florianópolis (SC) , onde entraram em contato com pessoas de outros países. Os pacientes passam bem, segundo a pasta.

De acordo com a SES, as contaminações se deram pela cepa antiga "clado 2", que circula no país desde 2022. Neste ano, uma nova variante da mpox (Clade 1b) fez a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar emergência sanitária global por sua letalidade.