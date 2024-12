78 mil veículos são esperados na Rota do Sol, entre a Serra e o Litoral Norte, no feriado de Ano Novo

Trânsito começou a se intensificar nesta manhã na rodovia. Marcos Cardoso / Agência RBS

Cerca de 73 mil veículos utilizaram a Rota do Sol (RS-453) entre o dia 20 e a quinta-feira (26) entre a Serra e o Litoral Norte, ou seja, durante o feriado prolongado de Natal, conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). Agora, o órgão de segurança pública estima um fluxo de 78.049 automóveis entre esta sexta-feira (27) e o dia 2 de janeiro, no feriado de Ano Novo. No sentido Litoral-Serra são aguardados 44.022 automóveis no período.

Durante o feriado de Natal, o dia de maior movimentação foi a quinta-feira (26), quando 15,4 mil automóveis passaram pela rodovia, com o maior fluxo sendo registrado entre as 8h e as 15h. Por outro lado, a terça (24), véspera de Natal, foi o dia de maior calmaria na rodovia, com 6,6 mil automóveis fazendo o percurso.

Dados do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (3º BRBM) apontam que no feriado de Natal foram registrados três acidentes na rodovia estadual, sendo um com lesões e dois apenas com danos materiais. O comandante do 3º BRBM, o major Diego Caetano de Souza, avalia como positivo o último feriado em que, segundo ele, houve a redução em 15% no número de acidentes com lesões e nenhuma morte foi registrada. Agora, ele projeta o Ano Novo, quando o fluxo deve aumentar:

— Ontem foi um dia de grande movimento na Rota do Sol, no período da tarde a rodovia teve quase a saturação, hoje já iniciou a elevação do movimento mais uma vez, previsão de grande número de acessos não só ao Litoral Norte, mas (também) a Santa Catarina. Continuamos com nossos reforços na rodovia. A expectativa é que a gente continue no patamar de dados positivos, reduzindo acidentes e que a gente consiga encerrar o feriado sem nenhuma vida perdida nas estradas — diz o comandante.

Na manhã desta sexta (27), a reportagem realizou três levantamentos de fluxo de veículos entre às 6h30min e às 9h. No primeiro, na saída de Caxias, eram 13 veículos por minuto, assim como no segundo na localidade de Apanhador. Já no terceiro, realizado no distrito de Lajeado Grande, em São Francisco de Paula, eram 18 automóveis por minuto.

Para garantir a segurança dos usuários da Rota do Sol, foi iniciada no último dia 11 mais uma edição da Operação Golfinho. São 15 policiais no efetivo que atuará na rodovia, em um posto na localidade de Tainhas, em São Francisco de Paula. As ações planejadas pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) têm como objetivo ampliar a segurança nas rodovias, com atenção especial à Rota do Sol.

— Nos posicionamos em Tainhas porque tem trechos mais sinuosos e mais ocorrências — explica o major.

143 mil veículos nas Hortênsias

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) estima que mais de 143 mil veículos devam passar por rodovias da Região das Hortênsias durante o feriado. A expectativa é de que aproximadamente 39,1 mil veículos transitem na região por meio da RS-235, na praça de pedágio de Gramado.

Pela praça de São Francisco de Paula, também na RS-235, são esperados 39,4 mil veículos. Já na RS-115, na praça de Três Coroas, a estimativa é de que 65 mil veículos transitem na região.

Conforme a empresa, os horários de picos, e que devem ser evitados, são das 15h às 23h de sexta-feira (27) e nas primeiras horas da manhã de sábado (28) até às 22h.

Dicas para uma viagem segura