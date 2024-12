Vigilância investiga possível surto de intoxicação alimentar após consumo de torta fria em Pelotas

Um possível surto de intoxicação alimentar está sendo investigado pela Vigilância em Saúde de Pelotas, no sul do Estado. Ao menos cinco pessoas de uma família passaram mal após consumirem uma torta fria de frango durante a ceia de Natal.

Conforme os relatos, a torta foi vendida por uma lancheria da cidade. Após consumirem, as pessoas relataram sintomas como febre, vômito e diarreia. Todos precisaram de atendimento médico.

A partir da denúncia, agentes da Vigilância estiveram no estabelecimento nesta quinta-feira (26). Alimentos como maionese, palmito e azeitona foram recolhidos. Os produtos serão encaminhados para análise. Além disso, materiais biológicos das pessoas que ingeriram o produto serão coletados.

De acordo com a diretora da Vigilância em Saúde, Aline Machado, após a investigação, será apontado o agente etiológico e o alimento causador do surto.

Ainda segundo a diretora, entre terça (24) e quarta-feira (25), foram 22 casos de gastroenterite registrados na cidade. Onze pessoas buscaram atendimento com sintomas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pelotas e outras 11 foram atendidas por convênio de saúde. No entanto, não há como relacionar os casos com o alimento, já que não há informações sobre o consumo.