"A mulher que fez o bolo foi a única que comeu duas fatias", diz delegado que investiga morte de três pessoas em Torres

A Polícia Civil aguarda resultados de perícias para identificar o que pode ter causado as mortes de três pessoas da mesma família após confraternização em Torres, no Litoral Norte.

Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, na manhã desta quinta-feira (26), o delegado Marcos Vinicius Veloso, que investiga o caso, afirmou que a polícia trabalha com duas hipóteses: intoxicação alimentar ou envenenamento .

Veja trecho da entrevista

O delegado diz que a investigação vem traçando todos os passos de Zeli Teresinha Silva dos Anjos, 61 anos , que segue internada no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres. Foi ela quem fez o bolo junto da irmã Maida.

Ingredientes do bolo

Conforme o delegado, ainda no hospital a mulher, que está se recuperando, forneceu informações sobre o horário e o local onde os ingredientes foram comprados.

O delegado diz que nesta manhã a polícia analisa imagens do momento da compra desses insumos:

— Trabalhamos com a hipótese de que tenha ocorrido um envenenamento para poder investigar os fatos, mas não descartamos que tenha ocorrido uma intoxicação alimentar — frisa Veloso.

De acordo com o delegado, não há registros de brigas entre os familiares ou disputas por herança, por exemplo, que pudessem motivar um crime.

Conforme o delegado, após ter alta do hospital, Zeli será chamada a prestar depoimento novamente. Ele diz que vizinhos também serão ouvidos durante a investigação.

A polícia também abriu inquérito pedindo a exumação do corpo do marido de Zeli, que morreu em setembro por intoxicação alimentar , para que ele seja periciado.

Outras três pessoas da mesma família procuraram atendimento médico e uma já recebeu alta. O hospital divulgou um boletim no fim da manhã desta quinta informando que a mulher que preparou o bolo e o menino de 10 anos , que continuam internados , seguem "monitorizados pela equipe da UTI", mas "clinicamente estáveis".

Entenda o caso

Conforme a polícia, a família estava reunida em casa, comendo, por volta das 18h, quando as pessoas começaram a passar mal. Todas buscaram atendimento médico em um pronto-atendimento.

As três vítimas morreram com intervalo de algumas horas. As duas primeiras tiveram parada cardiorrespiratória, segundo o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes de Torres. A terceira teve como causa da morte divulgada "choque pós intoxicação alimentar".