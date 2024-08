Cuidando da saúde Notícia

Preta Gil anuncia retomada do tratamento oncológico: "Sigo confiante para vencer mais essa batalha"

Cantora foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023. Amigos da artista se manifestaram com mensagens de apoio e carinho nas redes sociais

22/08/2024 - 18h50min Atualizada em 22/08/2024 - 20h33min