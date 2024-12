TNT realiza show histórico em Porto Alegre e anuncia nova turnê; veja fotos

Durante a apresentação, o vocalista Charles Master anunciou a nova turnê da banda em 2025, destacando um show especial em maio, novamente no Araújo Vianna. A apresentação contará com a participação de Felipe Jotz, primeiro baterista do grupo , atualmente morador de Hong Kong.

Com duas horas de muita emoção, o repertório desta quinta contou com sucessos e a participação especial de Reinaldo Braga, produtor dos primeiros álbuns da TNT. No setlist, clássicos como Entra Nessa, Ana Banana, Identidade Zero e Febem embalaram a plateia e marcaram uma noite inesquecível.